Gustavo Custodio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Custodio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Custodio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Custodio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo Custodio 9 Mart 1997 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Gustavo Custódio dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Custodio Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Antoniu's Assessoria yapmaktadır. Gustavo Custodio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alagoinhas Atlético Clube (BA) futbol takımında oynamaktadır. Alagoinhas Atlético Clube (BA) takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gustavo Custodio'nin Alagoinhas Atlético Clube (BA) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gustavo Custodio Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/gustavocustodio__97/

Gustavo Custodio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gustavo Custodio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Gustavo Custodio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo Custodio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2019 yılında EC Bahia B

7 Temmuz 2020 yılında Incheon Utd.

18 Ocak 2021 yılında EC Bahia B

23 Haziran 2021 yılında Retrô FC

21 Ekim 2021 yılında EC Bahia B

12 Ocak 2022 yılında Caxias-RS

24 Haziran 2022 yılında EC Bahia B

27 Haziran 2022 yılında Portuguesa

2 Ocak 2023 yılında Alagoinhas-BA

Gustavo Custodio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo Custodio şuan Alagoinhas Atlético Clube (BA) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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