Gustavo De Franca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo De Franca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo De Franca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo De Franca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo De Franca 20 Temmuz 1996 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Gustavo Moreno de França şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo De Franca Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sabail futbol takımında oynamaktadır. FK Sabail takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gustavo De Franca'nin FK Sabail ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gustavo De Franca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gustavo De Franca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gustavo De Franca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo De Franca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Leixões

1 Temmuz 2022 yılında FK Sabail

Gustavo De Franca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo De Franca şuan FK Sabail takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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