Gustavo Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gustavo Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gustavo Fernandez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gustavo Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gustavo Fernandez

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo Fernandez 4 Ağu 1990 tarihinde Concordia şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gustavo Martín Fernández şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Fernandez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JMG Sports Management yapmaktadır. Gustavo Fernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Riestra futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Riestra takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Gustavo Fernandez'nin Club Deportivo Riestra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gustavo Fernandezboyu ve yaşı kaç

Gustavo Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gustavo Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Gustavo Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında River Plate II

1 Temmuz 2010 yılında Instituto AC

14 Şubat 2012 yılında River Plate

15 Şubat 2012 yılında Saprissa

30 Haziran 2012 yılında River Plate

10 Ağu 2012 yılında CSCD Lafererre

30 Haziran 2016 yılında River Plate II

1 Temmuz 2016 yılında CSCD Lafererre

1 Temmuz 2018 yılında Def. Belgrano

17 Temmuz 2019 yılında Magallanes CF

13 Ocak 2020 yılında Club Blooming

7 Şubat 2021 yılında CSCD Lafererre

1 Ocak 2022 yılında CD Riestra

Gustavo Fernandez kimdir

Gustavo Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo Fernandez şuan Club Deportivo Riestra takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

RIVER PLATE

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Gustavo Fernandez nereli

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