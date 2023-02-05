Gustavo Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo Garcia 4 Ocak 2002 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gustavo Garcia dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Garcia Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Talents Sports yapmaktadır. Gustavo Garcia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sociedade Esportiva Palmeiras futbol takımında oynamaktadır. Sociedade Esportiva Palmeiras takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Gustavo Garcia'nin Sociedade Esportiva Palmeiras ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Gustavo Garcia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/g.garcia02/

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Gustavo Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gustavo Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Gustavo Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Palmeiras U20

1 Şubat 2022 yılında Palmeiras

Gustavo Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo Garcia şuan Sociedade Esportiva Palmeiras takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Gustavo Garcia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U17 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Brezilya U16 takımında 2 numaralı formasıyla 29 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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