Gustavo Godinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Godinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Godinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Gustavo Godinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Gustavo Godinho 1 Mayıs 2003 tarihinde Loures şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Gustavo Anselmo da Silva Godinho şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Gustavo Godinho Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gustavo Godinho, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Portimonense SC A23 futbol takımında oynamaktadır. Portimonense SC A23 takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Gustavo Godinho'nin Portimonense SC A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Gustavo Godinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Gustavo Godinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Alverca U19
1 Temmuz 2022 yılında Alverca
1 Eylül 2022 yılında Portimonense 23
30 Haziran 2023 yılında Alverca
Gustavo Godinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Gustavo Godinho şuan Portimonense SC A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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