Gustavo Gomes Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Gomes Ferreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Gomes Ferreira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Gomes Ferreira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo Gomes Ferreira 6 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Gomes Ferreira Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IbroHaziabdic yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloboda Novi Grad futbol takımında oynamaktadır. FK Sloboda Novi Grad takımına - tarihinde katılmıştır. Gustavo Gomes Ferreira'nin FK Sloboda Novi Grad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gustavo Gomes Ferreira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gustavo Gomes Ferreira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gustavo Gomes Ferreira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo Gomes Ferreira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo Gomes Ferreira şuan FK Sloboda Novi Grad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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