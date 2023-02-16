Gustavo Gomes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Gomes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Gomes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Gomes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo Gomes 15 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Gustavo Gomes de Abreu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Gomes Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini De frias Sports Support yapmaktadır. Gustavo Gomes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alagoinhas Atlético Clube (BA) futbol takımında oynamaktadır. Alagoinhas Atlético Clube (BA) takımına 19 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Gustavo Gomes'nin Alagoinhas Atlético Clube (BA) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gustavo Gomes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gustavo Gomes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Gustavo Gomes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo Gomes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Palmas

19 Şubat 2021 yılında Alagoinhas-BA

Gustavo Gomes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo Gomes şuan Alagoinhas Atlético Clube (BA) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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