Gustavo Guerreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Guerreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gustavo Guerreno kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gustavo Guerreno ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gustavo Guerreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Guerreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gustavo Guerreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Guerreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Guerreno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Guerreno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo Guerreno 17 Ekim 1991 tarihinde Paraguarí şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Gustavo Ariel Guerreño Otazú şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Guerreno Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carlos Torres Manager Sport yapmaktadır. Gustavo Guerreno, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mushuc Runa SC futbol takımında oynamaktadır. Mushuc Runa SC takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gustavo Guerreno'nin Mushuc Runa SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gustavo Guerreno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gustavo Guerreno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Gustavo Guerreno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo Guerreno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında CD Carapeguá

1 Ocak 2013 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2016 yılında Pasaquina

1 Ocak 2017 yılında Alianza FC

1 Temmuz 2018 yılında Santa Tecla

1 Eylül 2018 yılında Melipilla

26 Ağustos 2021 yılında Cobreloa

6 Ocak 2022 yılında U. Concepción

24 Ocak 2023 yılında Mushuc Runa SC

Gustavo Guerreno kimdir

Gustavo Guerreno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo Guerreno şuan Mushuc Runa SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Gustavo Guerreno nereli

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