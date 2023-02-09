Gustavo Henrique kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Henrique Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Henrique adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Henrique Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo Henrique 7 Ekim 1999 tarihinde Catanduva şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gustavo Henrique Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Henrique Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gustavo Henrique, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botafogo Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Botafogo Futebol Clube (SP) takımına 13 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Gustavo Henrique'nin Botafogo Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Nisan 2023 tarihinde bitmektedir.

Gustavo Henrique Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gustavo Henrique isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Gustavo Henrique Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo Henrique futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Şubat 2021 yılında EC Bahia B

16 Aralık 2021 yılında Atlético-MG B

22 Aralık 2021 yılında EC Bahia B

13 Nisan 2022 yılında Botafogo-SP

30 Nisan 2023 yılında EC Bahia B

Gustavo Henrique Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo Henrique şuan Botafogo Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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