Gustavo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo 10 Mart 1993 tarihinde Colatina şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Luiz Gustavo Almeida Pinto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gustavo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Criciúma Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Criciúma Esporte Clube takımına 11 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Gustavo'nin Criciúma Esporte Clube ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gustavo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gustavo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gustavo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2017 yılında Atlântico EC

8 Ocak 2018 yılında AD Jequié

17 Nisan 2018 yılında Itumbiara

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2019 yılında Novo Hamburgo

17 Nisan 2019 yılında Atlético-GO

14 Ocak 2020 yılında Novorizontino

30 Nisan 2020 yılında Atlético-GO

6 Ağu 2020 yılında Sampaio Corrêa

31 Ocak 2021 yılında Atlético-GO

11 Şubat 2021 yılında Criciúma EC

Gustavo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo şuan Criciúma Esporte Clube takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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