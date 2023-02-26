Gustavo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo 14 Kasım 1991 tarihinde Sao Paulo şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Brezilya,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Gustavo Di Mauro Vagenin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gaetano Montalbano yapmaktadır. Gustavo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tractor FC futbol takımında oynamaktadır. Tractor FC takımına 30 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gustavo'nin Tractor FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Gustavo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gustavo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.60 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gustavo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Salerno

18 Temmuz 2014 yılında Novara

2 Şubat 2015 yılında Lecce

30 Haziran 2015 yılında Novara

11 Eylül 2015 yılında ACR Messina

20 Temmuz 2016 yılında Univ. Craiova

5 Temmuz 2018 yılında Liaoning FC

5 Mart 2020 yılında Univ. Craiova

10 Ağustos 2020 yılında Ajman Club

30 Haziran 2021 yılında Univ. Craiova

30 Temmuz 2022 yılında Tractor

Gustavo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo şuan Tractor FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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