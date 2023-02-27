Gustavo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo 19 Haziran 1997 tarihinde Toledo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Brezilya,Lüksemburg uyrukludur.Gerçek adı da Gustavo Alexandre Hemkemeier şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini WELT SPORTS yapmaktadır. Gustavo, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swift Hesperange futbol takımında oynamaktadır. Swift Hesperange takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gustavo'nin Swift Hesperange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gustavo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gustavo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gustavo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Toledo EC

1 Temmuz 2018 yılında EC Próspera

1 Ocak 2019 yılında Toledo EC

2 Ocak 2019 yılında Brusque-SC

1 Haziran 2019 yılında Toledo EC

2 Haziran 2019 yılında Guarani-SC

1 Ocak 2020 yılında Toledo EC

27 Temmuz 2020 yılında E. Ettelbrück

1 Temmuz 2022 yılında Hesperange

Gustavo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo şuan Swift Hesperange takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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