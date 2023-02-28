Gustavo Legal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Legal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Legal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Legal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo Legal 2 Ağustos 1996 tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Legal Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carlos Torres Manager Sport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sportivo 2 de Mayo futbol takımında oynamaktadır. Club Sportivo 2 de Mayo takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gustavo Legal'nin Club Sportivo 2 de Mayo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gustavo Legal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gustavo Legal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gustavo Legal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo Legal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Trinidense

1 Ocak 2023 yılında 2 de Mayo

Gustavo Legal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo Legal şuan Club Sportivo 2 de Mayo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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