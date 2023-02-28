Gustavo Marecos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Marecos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Marecos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Gustavo Marecos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Gustavo Marecos 21 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Gustavo Alexis Marecos Benítez şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Gustavo Marecos Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sportivo Luqueño futbol takımında oynamaktadır. Sportivo Luqueño takımına - tarihinde katılmıştır. Gustavo Marecos'nin Sportivo Luqueño ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Gustavo Marecos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Gustavo Marecos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Gustavo Marecos şuan Sportivo Luqueño takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.
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