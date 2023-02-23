Gustavo Marins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Marins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Marins adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Marins Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo Marins 11 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Gustavo Henrique Marins Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Marins Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VIP Football Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCV Farul Constanta futbol takımında oynamaktadır. FCV Farul Constanta takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gustavo Marins'nin FCV Farul Constanta ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gustavo Marins Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gustavo Marins isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gustavo Marins Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo Marins futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Şubat 2021 yılında São Luiz-RS

30 Nisan 2021 yılında Grêmio U20

20 Ocak 2023 yılında FCV Farul

Gustavo Marins Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo Marins şuan FCV Farul Constanta takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

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