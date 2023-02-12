Gustavo Mbombaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Mbombaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Mbombaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Mbombaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo Mbombaj 7 Haziran 1991 tarihinde Posadas şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gustavo Daniel Mbombaj şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Mbombaj Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gustavo Mbombaj, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Defensores Unidos (Zarate) futbol takımında oynamaktadır. CA Defensores Unidos (Zarate) takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gustavo Mbombaj'nin CA Defensores Unidos (Zarate) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gustavo Mbombaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gustavo Mbombaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Gustavo Mbombaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo Mbombaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Argentinos II

1 Temmuz 2013 yılında Argentinos Jrs.

1 Ağu 2013 yılında Los Andes

1 Ocak 2014 yılında Villa Dálmine

1 Ocak 2015 yılında Italiano

1 Ocak 2016 yılında UAI Urquiza

1 Temmuz 2018 yılında Boca Unidos

13 Temmuz 2019 yılında Sarmiento (R)

12 Eylül 2020 yılında Los Andes

1 Temmuz 2021 yılında Juve. Antoniana

3 Ocak 2023 yılında CADU (Zarate)

Gustavo Mbombaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo Mbombaj şuan CA Defensores Unidos (Zarate) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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