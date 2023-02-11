Gustavo Mendoza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Mendoza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Mendoza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Mendoza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo Mendoza 24 Nisan 1995 tarihinde Tartagal (SAL) şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gustavo Jesús Mendoza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Mendoza Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gustavo Mendoza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nueva Chicago futbol takımında oynamaktadır. Nueva Chicago takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gustavo Mendoza'nin Nueva Chicago ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gustavo Mendoza Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gustavo Mendoza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Gustavo Mendoza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo Mendoza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Def. Cambaceres

1 Ocak 2017 yılında San Carlos

1 Ocak 2018 yılında Juve. Antoniana

21 Temmuz 2019 yılında Olimpo

1 Ocak 2023 yılında Nueva Chicago

Gustavo Mendoza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo Mendoza şuan Nueva Chicago takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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