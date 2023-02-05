Gustavo Mosquito kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Mosquito Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Mosquito adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Mosquito Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo Mosquito 7 Eylül 1997 tarihinde Curitiba şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gustavo Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Mosquito Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carlos Leite yapmaktadır. Gustavo Mosquito, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Club Corinthians Paulista futbol takımında oynamaktadır. Sport Club Corinthians Paulista takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Gustavo Mosquito'nin Sport Club Corinthians Paulista ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gustavo Mosquito Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gustavo Mosquito isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gustavo Mosquito Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo Mosquito futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Corinthians

23 Nisan 2019 yılında Vila Nova FC

5 Ağu 2019 yılında Corinthians

16 Ağu 2019 yılında Oeste FC-SP

9 Ocak 2020 yılında Corinthians

10 Ocak 2020 yılında Paraná

14 Ağu 2020 yılında Corinthians

Gustavo Mosquito Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo Mosquito şuan Sport Club Corinthians Paulista takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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