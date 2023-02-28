Gustavo Navarro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Navarro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Navarro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Navarro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo Navarro 16 Eylül 1996 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Gustavo Manuel Navarro Galeano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Navarro Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EagleEye yapmaktadır. Gustavo Navarro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club General Caballero (JLM) futbol takımında oynamaktadır. Club General Caballero (JLM) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gustavo Navarro'nin Club General Caballero (JLM) ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Gustavo Navarro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gustavo Navarro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gustavo Navarro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo Navarro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında 12 de Octubre

11 Ocak 2021 yılında Guaraní

1 Şubat 2021 yılında River Plate

30 Haziran 2021 yılında Guaraní

1 Ocak 2022 yılında CS San Lorenzo

30 Haziran 2022 yılında Guaraní

1 Temmuz 2022 yılında Guaireña FC

31 Aralık 2022 yılında Guaraní

1 Ocak 2023 yılında Gen. Caballero

Gustavo Navarro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo Navarro şuan Club General Caballero (JLM) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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