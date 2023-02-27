Gustavo Nescau kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Nescau Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Nescau adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Nescau Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo Nescau 12 Mart 2000 tarihinde Piracicaba şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Gustavo Henrique Alves Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Nescau Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Casa Soccer/EL yapmaktadır. Gustavo Nescau, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Albirex Niigata futbol takımında oynamaktadır. Albirex Niigata takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gustavo Nescau'nin Albirex Niigata ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Gustavo Nescau Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gustavo Nescau isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gustavo Nescau Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo Nescau futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Haziran 2021 yılında Cuiabá-MT

12 Ocak 2022 yılında Santo André

29 Mart 2022 yılında Cuiabá-MT

13 Ocak 2023 yılında Albirex Niigata

Gustavo Nescau Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo Nescau şuan Albirex Niigata takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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