Gustavo Nnachi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Nnachi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Nnachi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Nnachi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo Nnachi 8 Şubat 2002 tarihinde Quito şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Clelio Gustavo Nnachi Espinoza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Nnachi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gustavo Nnachi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vitória Guimarães SC B B futbol takımında oynamaktadır. Vitória Guimarães SC B B takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gustavo Nnachi'nin Vitória Guimarães SC B B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gustavo Nnachi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gustavo Nnachi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gustavo Nnachi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo Nnachi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında El Nacional B

13 Ocak 2021 yılında SD Aucas

1 Ocak 2022 yılında LDU Quito

31 Ocak 2023 yılında Guimarães B

30 Haziran 2023 yılında LDU Quito

Gustavo Nnachi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo Nnachi şuan Vitória Guimarães SC B B takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

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