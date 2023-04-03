Gustavo Paje kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Paje Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Paje adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Gustavo Paje Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Gustavo Paje 2 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Gustavo dos Anjos Mathielo şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Gustavo Paje Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RX SPORTS GROUP yapmaktadır. Gustavo Paje, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Athletico Paranaense U20 futbol takımında oynamaktadır. Club Athletico Paranaense U20 takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Gustavo Paje'nin Club Athletico Paranaense U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Gustavo Paje Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Gustavo Paje futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında Bangu-RJ U20
1 Mayıs 2022 yılında Barretos EC U20
8 Şubat 2023 yılında Athletico U20
Gustavo Paje Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Gustavo Paje şuan Club Athletico Paranaense U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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