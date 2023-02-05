Gustavo Sangare kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Sangare Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Sangare adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Sangare Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo Sangare 8 Kasım 1996 tarihinde Bobo-Dioulasso şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Burkina Faso,Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gustavo Fabrice Sangaré şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Sangare Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON yapmaktadır. Gustavo Sangare, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Quevilly Rouen Métropole futbol takımında oynamaktadır. Quevilly Rouen Métropole takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Gustavo Sangare'nin Quevilly Rouen Métropole ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gustavo Sangare Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gustavo Sangare isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gustavo Sangare Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo Sangare futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Frontignan

3 Şubat 2018 yılında Quevilly B

1 Temmuz 2018 yılında Quevilly Rouen

Gustavo Sangare Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo Sangare şuan Quevilly Rouen Métropole takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Gustavo Sangare Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Burkina Faso takımında 20 numaralı formasıyla 12 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 2 gol atmıştır.

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