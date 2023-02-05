Gustavo Sauer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Sauer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Sauer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Sauer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo Sauer 30 Nisan 1993 tarihinde Joinville şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gustavo Affonso Sauerbeck şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Sauer Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gustavo Sauer, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botafogo de Futebol e Regatas futbol takımında oynamaktadır. Botafogo de Futebol e Regatas takımına 12 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Gustavo Sauer'nin Botafogo de Futebol e Regatas ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Gustavo Sauer Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gustavosauer93/

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Gustavo Sauer Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gustavo Sauer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gustavo Sauer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo Sauer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ocak 2013 yılında Joinville U20

21 Ağu 2014 yılında Gandzasar

31 Aralık 2014 yılında Joinville-SC

5 Ocak 2015 yılında Metropolitano

30 Nisan 2015 yılında Joinville-SC

28 Ağu 2015 yılında Paraná

4 Kasım 2015 yılında Joinville-SC

3 Mart 2016 yılında Daejeon Citizen

21 Ocak 2017 yılında Al-Shaab

21 Ağu 2017 yılında Botev Plovdiv

22 Ocak 2019 yılında Boavista

12 Nisan 2022 yılında Botafogo

Gustavo Sauer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo Sauer şuan Botafogo de Futebol e Regatas takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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