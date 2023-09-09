Gustavo Sauer: "Rizespor bu sene çok iyi takım kurdu"

Çaykur Rizespor'un 30 yaşındaki forvet oyuncusu Gustavo Sauer, takımın iyi bir gidişatı olduğunu belirterek, "Bunu sürdürmek için Konya'ya galibiyet adına gideceğiz. Bence Rizespor bu sene çok iyi bir takım kurdu" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 16 Eylül Cumartesi Günü saat 17.00'da deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, bu maçın hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman öncesinde Çaykur Rizespor'un forvet oyuncusu Gustavo Sauer, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İyi çalıştıklarını belirten Sauer, "Bu zamanları sizde biliyorsunuz ufak bir sezon öncesi kampı gibi oluyor. Şu an o dönemdeyiz. İyi çalışmaya devam edeceğiz. Bu çalışmaların meyvesini de önümüzdeki oynayacağımız Konyaspor maçında alacağımız düşünüyorum. Süper Lig'de şu ana kadar gördüğüm kadarıyla tüm takımlar güçlü. Zorlu bir karşılaşma geçecek. Takımımızın iyi bir gidişatı var. Bunu sürdürmek için Konya'ya galibiyet adına gideceğiz. Bence Rizespor bu sene çok iyi bir takım kurdu. Şu an başında da çok iyi bir hocası var. Başarıların devamını getirebilirse, bizi çok güzel bir sezon bekliyor" diye konuştu.

"Kariyerim için çok iyi olacağını düşündüm ve buraya gelme kararı verdim"

Süper Lig'e gelişinin nasıl olduğunu ifade eden Brezilyalı futbolcu, "Buraya gelmemle ilgili rahatlık da şunu söyleyebilirim; buraya gelmeden önce ben Brezilya Ligi'nde açık ara lider bir takımda oynuyordum. Bana "Neden Türkiye gidiyorsun?" diye sordular. Gelmeden önce Türkiye'de oynayan birçok Brezilyalı oyuncu ile irtibata geçtim ve onlardan çok güzel şeyler duydum. Burada çok güzel işler başarabileceğimi bana söylediler. Kariyerim için çok iyi olacağını düşündüm ve buraya gelme kararı verdim. Brezilyalı futbolcular arasında en çok sevdiğim ve öncü olarak gördüğüm oyuncu Neymar'dır. Neymar'ı örnek alıyorum. Kendi performansımı şu ana kadar olumlu olarak adlandırabilirim. Daha fazlasını yapmak için önümüzde çok fazla mesafe var ve daha fazlasını yapacağım" şeklinde konuştu

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)