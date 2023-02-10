Gustavo Turraca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Turraca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Turraca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Turraca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo Turraca 15 Temmuz 1995 tarihinde Monte Grande şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Turraca Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Gustavo Turraca, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Aldosivi futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Aldosivi takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gustavo Turraca'nin Club Atlético Aldosivi ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gustavo Turraca Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gustavo Turraca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gustavo Turraca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo Turraca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Los Andes

23 Temmuz 2019 yılında Almagro

30 Haziran 2020 yılında Los Andes

1 Ocak 2022 yılında Ind. Rivadavia

4 Ocak 2023 yılında Aldosivi

Gustavo Turraca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo Turraca şuan Club Atlético Aldosivi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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