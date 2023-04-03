Gustavo Varela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Varela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Varela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Gustavo Varela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Gustavo Varela 30 Ocak 2005 tarihinde Lissabon şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Gustavo Miguel Pereira Sousa Varela şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Gustavo Varela Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gustavo Varela, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SL Benfica U19 futbol takımında oynamaktadır. SL Benfica U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gustavo Varela'nin SL Benfica U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Gustavo Varela Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Gustavo Varela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında PAOK U17
1 Temmuz 2021 yılında PAOK U19
1 Temmuz 2022 yılında Benfica U19
Gustavo Varela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Gustavo Varela şuan SL Benfica U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Miúdos Talentosos (2012-13),Sporting CP (2013-16), PAOK Thessaloniki (2016-2022), SL Benfica (2022-);
Gustavo Varela Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Portekiz U18 takımında 19 numaralı formasıyla 24 Mart 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.
Portekiz U17 takımında 9 numaralı formasıyla 10 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.
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