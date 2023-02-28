Gustavo Vargas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Vargas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Vargas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Vargas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo Vargas 29 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Gustavo David Vargas Areco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Vargas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Guaraní futbol takımında oynamaktadır. Club Guaraní takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Gustavo Vargas'nin Club Guaraní ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gustavo Vargas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gustavo Vargas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gustavo Vargas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo Vargas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Guaraní

Gustavo Vargas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo Vargas şuan Club Guaraní takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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