Gustavo Velazquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Velazquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Velazquez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Velazquez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo Velazquez 17 Nisan 1991 tarihinde Villa del Rosario şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Paraguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Víctor Gustavo Velázquez Ramos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Velazquez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Extra Ball S.A. yapmaktadır. Gustavo Velazquez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Newell's Old Boys futbol takımında oynamaktadır. CA Newell's Old Boys takımına 10 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Gustavo Velazquez'nin CA Newell's Old Boys ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Gustavo Velazquez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gustavo Velazquez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gustavo Velazquez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo Velazquez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Luqueño

1 Temmuz 2014 yılında Nacional

1 Ocak 2016 yılında Cerro Porteño

6 Temmuz 2016 yılında Sol de América

30 Haziran 2017 yılında Cerro Porteño

1 Ocak 2018 yılında Nacional

1 Ocak 2019 yılında Lobos BUAP

30 Haziran 2019 yılında Nacional

1 Temmuz 2019 yılında FC Juárez

10 Şubat 2022 yılında Newell's

Gustavo Velazquez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo Velazquez şuan CA Newell's Old Boys takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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