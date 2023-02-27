Gustavo Viera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Viera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Viera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Viera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo Viera 28 Ağustos 1995 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Gustavo Agustín Viera Velázquez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Viera Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gustavo Viera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Carlos A. Mannucci futbol takımında oynamaktadır. Carlos A. Mannucci takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Gustavo Viera'nin Carlos A. Mannucci ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gustavo Viera Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lauchaviera28/

Gustavo Viera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gustavo Viera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gustavo Viera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo Viera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ağustos 2014 yılında Corinthians U20

22 Haziran 2015 yılında Corinthians

13 Şubat 2016 yılında Rubio Ñú

31 Aralık 2017 yılında Corinthians

30 Haziran 2018 yılında Rubio Ñú

1 Temmuz 2018 yılında Independiente

31 Aralık 2018 yılında Rubio Ñú

2 Ocak 2019 yılında CS San Lorenzo

31 Aralık 2020 yılında Rubio Ñú

18 Ocak 2021 yılında Luqueño

30 Haziran 2021 yılında Rubio Ñú

1 Ocak 2022 yılında CA Mannucci

Gustavo Viera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo Viera şuan Carlos A. Mannucci takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Gustavo Viera Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Paraguay U20 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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