Gustavo Viera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Viera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gustavo Viera kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gustavo Viera ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Gustavo Viera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Viera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gustavo Viera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Viera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Viera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Viera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo Viera 28 Ağustos 1995 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Gustavo Agustín Viera Velázquez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Viera Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gustavo Viera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Carlos A. Mannucci futbol takımında oynamaktadır. Carlos A. Mannucci takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Gustavo Viera'nin Carlos A. Mannucci ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gustavo Viera Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lauchaviera28/

Gustavo Viera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gustavo Viera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

Gustavo Viera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo Viera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ağustos 2014 yılında Corinthians U20

22 Haziran 2015 yılında Corinthians

13 Şubat 2016 yılında Rubio Ñú

31 Aralık 2017 yılında Corinthians

30 Haziran 2018 yılında Rubio Ñú

1 Temmuz 2018 yılında Independiente

31 Aralık 2018 yılında Rubio Ñú

2 Ocak 2019 yılında CS San Lorenzo

31 Aralık 2020 yılında Rubio Ñú

18 Ocak 2021 yılında Luqueño

30 Haziran 2021 yılında Rubio Ñú

1 Ocak 2022 yılında CA Mannucci

Gustavo Viera kimdir

Gustavo Viera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo Viera şuan Carlos A. Mannucci takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Gustavo Viera Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Paraguay U20 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Gustavo Viera nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Son Haberler
Joseph Ngwem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joseph Ngwem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joseph Ngwem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joseph Ngwem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tiago Cantoro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tiago Cantoro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tiago Cantoro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tiago Cantoro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohamed Abdelsalam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Abdelsalam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohamed Abdelsalam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Abdelsalam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rolando Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rolando Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rolando Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rolando Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Çok Okunanlar
Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Rukiye Eker Ömeroğlu'nun biyografisi
Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Rukiye Eker Ömeroğlu'nun biyografisi
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son dakika | Türkiye sallanıyor! AFAD duyurdu: İzmir Foça'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Son dakika | Türkiye sallanıyor! AFAD duyurdu: İzmir Foça'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi