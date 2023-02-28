Gustavo Villamayor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Villamayor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Villamayor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Villamayor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo Villamayor 20 Mart 1993 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Gustavo Antonio Villamayor şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Villamayor Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hugo Gaona yapmaktadır. Gustavo Villamayor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Binacional futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Binacional takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gustavo Villamayor'nin Deportivo Binacional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gustavo Villamayor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gustavo Villamayor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gustavo Villamayor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo Villamayor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ocak 2015 yılında CD Santaní

31 Aralık 2015 yılında Guaraní

6 Ocak 2016 yılında Rubio Ñú

31 Aralık 2016 yılında Guaraní

11 Ocak 2017 yılında Sport Huancayo

31 Aralık 2017 yılında Guaraní

1 Ocak 2018 yılında Independiente

1 Temmuz 2018 yılında CD Capiatá

1 Temmuz 2019 yılında CD Santaní

27 Ocak 2020 yılında Guaireña FC

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2022 yılında Resistencia SC

1 Ocak 2023 yılında Dep. Binacional

Gustavo Villamayor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo Villamayor şuan Deportivo Binacional takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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