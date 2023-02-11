Gustavo Villarruel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Villarruel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Villarruel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Villarruel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo Villarruel 2 Nisan 1992 tarihinde San Lorenzo şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Villarruel Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Envision Soccer yapmaktadır. Gustavo Villarruel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético San Telmo futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético San Telmo takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gustavo Villarruel'nin Club Atlético San Telmo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gustavo Villarruel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gustavo Villarruel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gustavo Villarruel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo Villarruel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında CA Colón

21 Ocak 2016 yılında San Martín (SJ)

30 Haziran 2017 yılında CA Colón

14 Temmuz 2017 yılında San Martín (SJ)

3 Temmuz 2019 yılında Tigre

21 Ekim 2020 yılında Instituto AC

1 Ocak 2022 yılında CA Güemes

1 Ocak 2023 yılında CA San Telmo

Gustavo Villarruel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo Villarruel şuan Club Atlético San Telmo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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