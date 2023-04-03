Gustavo Wallison kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Wallison Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Wallison adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Gustavo Wallison Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Gustavo Wallison 10 Haziran 2005 tarihinde Arapiraca şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Gustavo Wallison Lino da Silva şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Gustavo Wallison Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gustavo Wallison, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Athletico Paranaense U20 futbol takımında oynamaktadır. Club Athletico Paranaense U20 takımına - tarihinde katılmıştır. Gustavo Wallison'nin Club Athletico Paranaense U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Gustavo Wallison Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Gustavo Wallison Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Gustavo Wallison şuan Club Athletico Paranaense U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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