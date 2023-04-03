Gustavo Wallison kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Wallison Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Gustavo Wallison kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gustavo Wallison ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.