Gustavo Xuxa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Xuxa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Xuxa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Xuxa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo Xuxa 22 Şubat 1993 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gustavo Simon Vertuoso şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Xuxa Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gustavo Xuxa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botafogo Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Botafogo Futebol Clube (SP) takımına 10 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Gustavo Xuxa'nin Botafogo Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 5 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Gustavo Xuxa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gustavo Xuxa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Gustavo Xuxa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo Xuxa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ocak 2017 yılında Joinville-SC

26 Mart 2017 yılında Rio Branco

3 Temmuz 2017 yılında Pelotas-RS

23 Ekim 2017 yılında Brusque-SC

31 Aralık 2017 yılında São Luiz-RS

2 Nisan 2018 yılında Pelotas-RS

21 Ağu 2018 yılında Aimoré-RS

2 Nisan 2019 yılında Bento Gonçalves

22 Mayıs 2019 yılında EC São José

3 Aralık 2020 yılında América-RN

3 Şubat 2021 yılında São Luiz-RS

10 Mayıs 2021 yılında Botafogo-SP

Gustavo Xuxa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo Xuxa şuan Botafogo Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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