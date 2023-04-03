Guus Willemssen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guus Willemssen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Guus Willemssen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Guus Willemssen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.