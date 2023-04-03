Guus Willemssen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guus Willemssen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guus Willemssen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Guus Willemssen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Guus Willemssen 21 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. Hollanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Guus Willemssen Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
VVV-Venlo U21 futbol takımında oynamaktadır. VVV-Venlo U21 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Guus Willemssen'nin VVV-Venlo U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Guus Willemssen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Guus Willemssen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında VVV-Venlo U21
Guus Willemssen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Guus Willemssen şuan VVV-Venlo U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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