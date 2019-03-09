DSP Üsküdar Belediye Başkan Adayı Güven Hokna'nın Seçim Sloganı, Sosyal Medyada Olay Oldu

DSP İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı Olan Usta Oyuncu Güven Hokna'nın seçim sloganı, oynadığı Yaprak Dökümü'nün meşhur repliği "Ağzımızın tadı kaçmasın" oldu.

Ekranların efsane dizilerinden biri olan Yaprak Dökümü'nde Hayriye karakteriyle akıllara kazınan usta oyuncu DSP'den Üsküdar Belediye Başkan Adayı oldu. Dizinin meşhur repliğini slogan yapan Hokna, "Ağzımızın tadı kaçmasın Üsküdar" diyerek vatandaşlardan oy istedi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK SES GETİRDİ

Güven Hokna'nın seçim sloganı sosyal medyada büyük ses getirdi. Sloganı gören kullanıcılar, usta oyuncuyla ilgili esprili yorumlar yaptı.

"FERHUNDE İLE BARIŞ"

Dizi karakteriyle özdeşleşen slogana bir takipçinin "Ferhunde ile barış, bir oy bir oydur" yorumu olay oldu.