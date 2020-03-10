Güven Kepçe, yeni yılda da kepçe ihracatını sürdürüyor

Güven Kepçe Makine İç ve Dış Ticaret Şirketi, 2020 yılının ilk iki ayında da uzaktan kumandalı kepçe ihracatını sürdürdü.

İstanbul'da ve Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde faaliyet gösteren Güven Kepçe Makine İç ve Dış Ticaret Şirketi, tamamen yerli tasarımı ile üretimini yaptığı uzaktan kumandalı kepçelerini Dünya'ya pazarlamaya devam ediyor. Dünyanın en iyi ilk 5 kepçe üreticisinden birisi haline gelen Güven Kepçe, son olarak Japonya, Çin, Singapur ve Fas'a ihracatta bulundu.

Yeni yılın ilk iki ayında da uzaktan kumandalı kepçe ihracatını sürdüren firma, son olarak Kocaeli'ne Güney Amerika pazarına açılabilmek için 20 milyon liralık yatırım yapma kararı almıştı.

Güven Kepçe Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demir, "Ülkemiz birçok sıkıntı ile karşı karşıya. Suriye'de, Irak'ta, Akdeniz'de büyük bir mücadele içindeyken, birileri tökezlesin sıkıntı yaşasın diye ellerini ovuşturuyor. Tüm bunlara rağmen Türkiye'miz üretmeye devam ediyor. Askerimiz cephede güçlü olması için, Silahlı Kuvvetlerimiz güçlü olması için, ülke ekonomisi güçlü olmalı. İhracatımız güçlü bir şekilde büyüyerek devam ediyor. Bizler üretmeye devam ediyoruz. Uzak Doğu ihracatlarımız yola çıktı inşallah. Allah bu milleti korusun, Allah ordumuzu muzaffer eylesin" dedi.

Kaynak: İHA