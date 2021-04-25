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Güven Özer kimdir, nereli? Thodex'in ortaklarından Güven Özer'in biyografisi

Binlerce kişiyi mağdur ederek milyonlarca dolarla Arnavutluk’a kaçtığı söylenen Kripto para borsası Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in ağabeyi Güven Özer İstanbul Pendik'te yakalanarak gözaltına alındı. Flaş gelişmenin ardından Güven Özer kimdir, nereli? soruları gündeme geldi. İşte Thodex'in ortaklarından Güven Özer'in biyografisi...

Güven Özer kimdir, nereli? Thodex'in ortaklarından Güven Özer'in biyografisi

2 milyarlık tarihi vurgun yaparak yurt dışına kaçtığı iddia edilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer kırmızı bültenle aranıyor. Şirketin ortaklarından olduğu öğrenilen ağabey Güven Özer de başlatılan operasyon kapsamında bu akşam İstanbul'un Pendik ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Peki Güven Özer kimdir, nereli? 

GÜVEN ÖZER KİMDİR, NERELİ?

Güven Özer Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in ağabeyidir. Güven Özer.  Thodex’in ortaklarındandır. 

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı şirketle irtibatları olduğu tespit edilen 78 şüphelinin ardından 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkarttı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyonda 68 şüpheliyi yakaladı.  Faruk Fatih Özer’in ağabeyi Güven Özer de Pendik'te saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve dokümana da el konuldu.

Güven Özer kimdir, nereli? Thodex'in ortaklarından Güven Özer'in biyografisi

Faruk Fatih Özer

THODEX ORTAKLARINDAN GÜVEN ÖZER'İN BİYOGRAFİSİ

Vurguncu olduğu iddia edilen Faruk Fatih Özer in de arasında bulunduğu firari 12 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Güven Özer'in nereli olduğu bilinmemekte olup hakkında sosyal medya mecralarında bulunan bilgiler şöyle;

''E-Ticaret ile ilgili ilk çalışmalara 2006 yılında başlayan Güven ÖZER sektöre 2010 yılında “İnline Yazılım” markası adı altında inlineyazilim.com üzerinden giriş yapmıştır. İnline Yazılım ile 2017 yılına kadar Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone iş birliğiyle hazırlanan mobil servisleri on binlerce kişiye ulaştırdı. Kullanıcı dostu mobil internet servisleri ve IOS, Android uygulama çözümleri sundu. Hem yerel hemde global pazarda faaliyet göstererek yaratıcı ve pratik üretim/takip otomasyon sistemleri geliştirdi.

Güven Özer kimdir, nereli? Thodex'in ortaklarından Güven Özer'in biyografisi

Faruk Fatih Özer

Dijital Pazarlama alanında başarı hikayelerine “SEMROOT Dijital Ajans” olarak devam eden Güven ÖZER, dünya genelinde pek çok markanın dijital itibar geliştirme ajansı oldu. Konsept Danışmanlık ve kullanıcı profillerine göre dönüşüm artışı prensipleri ile yola çıktı.

Finans sektörüne “Kredi Robotu” markası altında atılımda bulunarak Kredi Hesaplama, Mevduat Yatırım, Döviz ve Borsa alanlarında broker görevi görmektedir.''

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Güven Özer kimdir, nereli? Thodex'in ortaklarından Güven Özer'in biyografisi

Faruk Fatih Özer

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