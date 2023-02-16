Guven Yalcin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guven Yalcin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guven Yalcin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guven Yalcin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guven Yalcin 18 Ocak 1999 tarihinde Düsseldorf şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Türkiye,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Güven Yalçın şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guven Yalcin Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EMG Mundial yapmaktadır. Guven Yalcin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Genoa futbol takımında oynamaktadır. Genoa takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Guven Yalcin'nin Genoa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Guven Yalcin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/guvenyalcin99/

Guven Yalcin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guven Yalcin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.40 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Guven Yalcin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guven Yalcin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Leverkusen Alt.

1 Temmuz 2014 yılında Leverkusen U17

1 Temmuz 2016 yılında Leverkusen U19

1 Temmuz 2018 yılında Beşiktaş

1 Şubat 2021 yılında Lecce

30 Haziran 2021 yılında Beşiktaş

21 Temmuz 2022 yılında Genoa

Guven Yalcin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guven Yalcin şuan Genoa takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Guven Yalcin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

VfL Benrath (-2006), Bayer 04 Leverkusen (2006-2018)

Türkiye takımında 17 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U21 takımında 9 numaralı formasıyla 12 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

Türkiye U19 takımında 9 numaralı formasıyla 1 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 4 gol atmıştır.

Almanya U18 takımında 11 numaralı formasıyla 17 Nisan 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U17 takımında 11 numaralı formasıyla 26 Ağu 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 3 gol atmıştır.

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