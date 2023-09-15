Güven Yılmaz kariyerini noktaladı

Kayseri'nin yetiştirdiği kalecilerden biri olan Güven Yılmaz, 39 yaşında futbolu bıraktı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Güven Yılmaz kariyerini noktaladı

Kayseri'nin yetiştirdiği kalecilerden biri olan Güven Yılmaz, 39 yaşında futbolu bıraktı.

1999 yılında Kocasinan Ülküspor'da futbola başlayan ve ardından birçok takımdan hem profesyonel olarak hem de amatör olarak forma giyen Güven Yalçın, kariyerini kaleci antrenörü olarak sürdürecek. Güven Yılmaz, 24 yıllık kariyerinde birçok başarıya imza attı. Birbirinden önemli takımların formasını giyen tecrübeli eldiven kariyerine yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Develigücü Spor Kulübü'nde kaleci antrenörü olarak devam edecek. Tecrübeli eldiven Yılmaz, Türkiye Kupası'nda 10 maç, TFF 3.Lig'de 65 maç, TFF 2.Lig'de 4 maç, TFF 1.Lig'de 16 maç, Bölgesel Amatör Lig'de 124 ve yerel liglerde birçok maçta görev yaptı. Güven Yılmaz, kariyerini futbola başladığı memleketi olan Kayseri'de sonlandırdı.

Tecrübeli eldiven Güven Yılmaz yaptığı açıklamada; "24 yıllık futbol kariyerimi bugün itibariyle 39 yaşında sonlandırıyorum. Kocasinan Ülküspor'da başlayan kariyerim Kayserispor, Kayseri Erciyesspor, Başakşehir, Uşakspor, İnegölspor, Erzincanspor, Aksarayspor, Gaziosmanpaşa, İskenderun Demir Çelik, Çarşambaspor, Elazığ Belediyespor, Kayseri Şekerspor, Karsspor, Ödemişspor, Ardahanspor, Karaman Belediyespor, Talasgücü Belediyespor, Develispor ve Sungur FK kulüplerine teşekkür ederim. Üzerimde emeği bulunan herkese sonsuz teşekkürler. Develigücü Spor Kulübü'nde yeni sezonda kaleci antrenörü olarak göreve başladım. Beni bu göreve layık gören Başkanımız İbrahim Şimşek'e, yöneticimiz Osman Dikkartin, hocamız Erkan Demirel ve Yusuf Yanar'a şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonraki kariyerimi kaleci antrenörü olarak devam edeceğim" dedi.

Güven Yılmaz kariyerini noktaladı

Güven Yılmaz kariyerini noktaladı

Güven Yılmaz kariyerini noktaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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