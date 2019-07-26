Güvenli bölge, Suriyeliler için umut kapısı olacak

SURİYE Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma, Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon ve güvenli bölgenin tüm Suriyeliler için umut kapısı olacağını söyledi. Cuma, güvenli bölgenin oluşturulmasıyla binlerce kişinin yeniden topraklarına döneceğini, bunun için de Fırat'ın doğusundaki teröristlerin yok edilmesi gerektiğini kaydetti.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtı ile terör örgütlerinden arındırılan Cerablus ile Azez arasındaki 4 bin kilometrekareyi aşkın bölge güvenli hale geldi. Bölgede çatışmalar nedeniyle zarar gören alanların tadilatı ile altyapısının Türkiye desteği ile düzenlenmesinin ardından oluşan huzur ortamı ile binlerce kişi zorunlu olarak göç ettiği topraklara yeniden döndü. Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından Türkiye'ye sığınan Suriye Türkmenleri'nin bir araya gelerek oluşturduğu Suriye Türkmen Meclisi de kısa süre önce faaliyetlerini Fırat Kalkanı Harekâtı ile terör örgütlerinden arındırılan Çobanbey kentine taşıma kararı aldı. Çobanbey kentine taşınan meclis savaş nedeniyle zorunlu olarak göç ederek Türkiye'de yaşamını sürdüren Türkmen ve diğer Suriyelilerin ülkeye yeniden dönmesi için çalışmalara başladı.

Suriyelilerin geri dönüşünü teşvik etmek için Çobanbey bölgesine taşınan Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma, TSK tarafından düzenlenen harekâtlar ile teröristlerin yok edilerek bölgenin huzura kavuşturulduğunu hatırlatarak, "Harekatların ardından özellikle Türkmenler dönmeyi düşünmeye başladı. Son zamanlarda işadamlarımız ve topluma katkıları olabilecek insanlar gelmeye başladı. Artık bölgede üretim ve istihdam imkânı olacak. İstikrarı sağlayan faktörler burada bir araya gelmeye başladı" dedi.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtları ile güvenli hale gelen bölgelere birçok insanın geldiğini ve huzur bulduğunu anlatan Cuma, "Artık bu bölgede kalkınma düşüncesi başladı. Suriye Türkmen Meclisi olarak insanlarımızın yanında olmak için ve bu bölgede artık siyaset yapmak için buradayız. Tarih boyunca bu bölgede Türkmenler toplumsal barışın anahtarı olmuştur. Bölgedeki istikrarı güçlendirmek ve daha ileri taşımak için kararımızı aldık ve meclisimizi buraya taşıdık. Artık bölgedeyiz ve Suriye'nin siyasi, ekonomik her alanında sahada olacağız. Birçok insanımız bizim bu kararımızın ardından Suriye'ye geri döndü ve yatırım yapmaya başladı. Bizim buradaki varlığımız birçok insanın geri dönüşünü de teşvik edecek. Biz yıllardır yaşadığımız bu bölgeyi kimseye bırakmayacağız. Burada yapacağımız çalışmalar tüm Suriye'ye örnek olacak" diye konuştu.

GÜVENLİ BÖLGE TÜM SURİYELİLERE UMUT KAPISI OLACAK

İç savaş nedeniyle Türkiye veya farklı ülkelere zorunlu olarak göç eden insanların geri dönecekleri alanların da genişletilmesi gerektiğini anlatan Muhammed Vecih Cuma, bunun için Fırat'ın doğusunun teröristlerden arındırılmasının önemli olduğunu vurguladı. Fırat'ın doğusunda yer alan alanların terör örgütlerinden temizlenmesi ve güvenli bölge oluşturulmasının Suriyelilerin geri dönüşünü hızlandıracağını dile getiren Cuma, şöyle konuştu: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde binlerce insan yaşamını sürdürüyor. Ancak hala zorunlu göç nedeniyle Türkiye veya farklı ülkelerde olan insanlarımızın geri dönmesi için bu bölge yetersiz kalıyor. Güvenli bölgelerin kapasitesini artırmamız gerekiyor. Bunun için Fırat'ın doğusuna geçilmesi gerekiyor. Menbiç ve Fırat'ın doğusuna geçilmezse birçok insan artık dönemeyecek. Bu insanların geri dönmesi için o bölgede PKK, PYD, YPG veya farklı isimlerle bulunan teröristlerin yok edilmesi gerekiyor. Güvenli bölge tüm Suriyeliler için bir umut kapısı olacak. Çünkü bahsettiğimiz bölge geniş ve zengin bir bölgedir. Fırat'ın doğusundaki Arap aşiretleri de aslında bizi bekliyorlar. Arap aşiretlerin akrabalarının büyük kısmı hala Türkiye'de ve bunların büyük kısmı dönüşe hazırlar. Bölgenin teröristlerden temizlenmesinden sonra insanlar bir araya gelecekler vatanlarını tercih edecek ve koruyup huzura kavuşturacaklar."

TÜRKMEN İŞ ADAMI, TÜRKİYE'DEKİ YATIRIMINI SURİYE'YE TAŞIDI

İç savaş nedeniyle evlerini terk ederek Türkiye'ye sığınan binlerce Suriyeli de TSK harekâtlarının ardından terör örgütlerinden temizlenerek huzura kavuşan topraklarına geri döndü. Ülkelerinin huzura kavuşmasıyla doğduğu topraklara geri döndüklerini anlatan Suriyeliler, bu durumdan mutlu olduklarını ifade ederken zorunlu göçleri sırasında kendilerine yönelik misafirperverlikten ötürü Türkiye'ye minnettar olduklarını ifade etti. Bölgenin güvenli hale gelmesinin ardından birçok Suriyeli iş insanı da yatırımlarını Suriye'ye taşımaya başladı. İç savaşın ardından Gaziantep'e yerleşerek tekstil fabrikası kuran ve yıllık 29 milyon dolarlık ihracat yapan iş insanı Adnan İbo, Suriye'nin normalleşmesine katkı sunmak için fabrikasını Çobanbey bölgesine taşıma kararı aldı. Ülkesine getirdiği tekstil makinelerinin aktif hale gelmesi için fabrika binası kurma hazırlığı süren Adnan İbo, "İnsanlarımıza katkı sunmak ve geri dönüşleri destekleyip, yatırımcılara örnek olmak amacıyla Gaziantep'teki imalathanemizi doğup büyüdüğümüz toprağımız olan Çobanbey bölgesine taşıdık. Kısa süre içerisinde fabrika binamızı tamamlayarak faaliyet üretime başlayacağız. İlk etapta en az 70 kişiyi istihdam edeceğiz. İlerleyen zamanlarda kapasite artırarak istihdam edeceğimiz insan sayısında da artışa gideceğiz. Buradaki insanlara istihdam sağlayarak ülkede normalleşmeye ve ekonomiye katkı sunmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

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DHA