Güvenli Ödeme Sistemi nedir? Nasıl yapılır? Zorunlu mudur?

Adalet Bakanlığı, resmi Twitter hesabı üzerinden yayınladığı videoda Güvenli Ödeme Sistemi'nin aşamalarını adım adım anlattı. Peki Güvenli Ödeme Sistemi nedir? Nasıl yapılır? Noter Güvenli Ödeme Sistemi zorunlu mudur? İşte cevaplar...

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ZORUNLU MUDUR?

Bugün resmi gazetede yayınlanan ikinci el araç satışı düzenlemesiyle birçok yenilik getirilen ikinci el satışında yapılan bir düzenleme de ZORUNLU Güvenlik Ödeme Sistemi oldu. Sistemin zorunlu olduğunu duyuran Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, karara ilişkin yaptığı açıklamada, "3 Şubat'ta tüm noterlerde uygulanmaya başlayan güvenli ödeme sistemi, bugün Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle ikinci el araç satışlarında zorunlu hale geldi. İşlem güvenliğini temin edecek uygulama vatandaşlarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMi NEDİR?

Adalet Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan video paylaşımında Güvenli Ödeme Sistemi'nin nasıl yapılacağı adım adım anlatılırken sistemin başta araç satışı olmak üzere iş yeri devir, marka devir, gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri gibi işlemlerde uygulanacağının altı çizildi.

Videoda ikinci el araç satışında para transferi ve satışın tamamlanması süreçlerinin sorun yarattığına ve dolandırıcılar tarafından uygun ortam oluşturduğuna değinilerek yeni başlatılan uygulamada güven unsurunun ön plana çıkarıldığı ifade edildi.

NASIL YAPILIR?

Adalet Bakanlığı tarafından paylaşılan videoya göre,