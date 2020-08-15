Güvenli Ödeme Sistemi nedir? Nasıl yapılır? Zorunlu mudur?
Adalet Bakanlığı tarafından Twitter üzerinden paylaşılan video ile adım adım anlatılan Güvenli Ödeme Sistemi nedir? Nasıl yapılır? Noter Güvenli Ödeme Sistemi zorunlu mudur? soruları merak edildi. Biz de bu soruları, siz değerli okuyucularımız için cevapladık. Detaylar haberimizde...
Adalet Bakanlığı, resmi Twitter hesabı üzerinden yayınladığı videoda Güvenli Ödeme Sistemi'nin aşamalarını adım adım anlattı. Peki Güvenli Ödeme Sistemi nedir? Nasıl yapılır? Noter Güvenli Ödeme Sistemi zorunlu mudur? İşte cevaplar...
GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ZORUNLU MUDUR?
Bugün resmi gazetede yayınlanan ikinci el araç satışı düzenlemesiyle birçok yenilik getirilen ikinci el satışında yapılan bir düzenleme de ZORUNLU Güvenlik Ödeme Sistemi oldu. Sistemin zorunlu olduğunu duyuran Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, karara ilişkin yaptığı açıklamada, "3 Şubat'ta tüm noterlerde uygulanmaya başlayan güvenli ödeme sistemi, bugün Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle ikinci el araç satışlarında zorunlu hale geldi. İşlem güvenliğini temin edecek uygulama vatandaşlarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMi NEDİR?
Adalet Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan video paylaşımında Güvenli Ödeme Sistemi'nin nasıl yapılacağı adım adım anlatılırken sistemin başta araç satışı olmak üzere iş yeri devir, marka devir, gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri gibi işlemlerde uygulanacağının altı çizildi.
Videoda ikinci el araç satışında para transferi ve satışın tamamlanması süreçlerinin sorun yarattığına ve dolandırıcılar tarafından uygun ortam oluşturduğuna değinilerek yeni başlatılan uygulamada güven unsurunun ön plana çıkarıldığı ifade edildi.
NASIL YAPILIR?
Adalet Bakanlığı tarafından paylaşılan videoya göre,
- Alıcı ve satıcının anlaşmasının ardından iki taraf da bilgilerini uygulamaya girecek.
- Başvurunun ardından oluşturulan özel kod, alıcı ve satıcıya iletilecek.
- Yalnızca satıcı değil, alıcı bilgilerini uygulamaya eksiksiz olarak girecek.
- Bilgi girme işleminden sonra alıcı parayı sistemin oluşturduğu tarafsız (emanet) hesapa aktaracak.
- Satış sözleşmesinin imzalanması ve noterlikte tahsilat işlemi sonrasında satışın tamamlandığı noter tarafından uygulamaya bildirilecek.
- Noterin bildirmesinin ardından para transferi gerçekleşecek.
- Satış işlemi bir nedenden dolayı gerçekleştirilemezse başvuru uygulama üzerinden iptal edilebilecek, para iade edilecek.