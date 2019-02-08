Samsun İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince "Güvenli Okul, Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında okul çevrelerinde ve servis araçlarında deneti yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "100 Günlük İcraat Programı" kapsamında ilan ettiği "Güvenli Okul, Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği Jandarma trafik timleri Örencik, Evrenuşağı ve Kolay Mahallelerinde bulunan ilkokul, ortaokul ve lise servis araçları ve çevresinde denetimler yaptı. Yapılan denetimlerde eksikleri tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı. Aralık ayı içerisinde alkollü araç kullanmaktan ehliyeti alınan bir servis sürücü hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 36 /3 B maddesi gereğince 2 bin 18 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA