Güvenli traktör kullanımı ve sağlıklı tarım projesi Düzce’de hayata geçirildi

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı trafik şube müdürlüğü ekiplerince trafik haftası etkinlikleri kapsamında traktör ve tarım işçisi taşıyan araç sürücülerinin bilinçlendirilmesinin amaçlandığı Güvenlik Traktör kullanımı ve sağlıklı tarım projesi Düzce'de başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca havaların ısınması ve mevsimsel koşulların tarımsal faaliyetleri arttırması sonrasında trafik kazalarının artması sonrasında "Güvenlik traktör kullanımı ve sağlıklı tarım projesi" başlatıldı. Düzce'de de il genelinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince proje hayata geçirildi. Düzce'nin Yeni Taşköprü köyünde tarımsal faaliyetlerle ilgili olarak jandarma ekipleri araç sahiplerine ve sürücülerin trafik güvenliğine yeterince önem vermediklerini tespit etti. Işık, arka reflektör ve diğer donanımları eksik ve bulunmayan trafik, pat pat ve benzeri taşınların kontrolsüz olarak karayollarına girmemesi için gerekli donanımlar araçlara ekipler tarafından takıldı. Römorklara, arka kısmına iki adet reflektör arka ve yan kısımlarına standartlarına uygun reflektif yansıtıcı takılırken, ışık donanımın çalışır ve kullanılır durumda olması gerektiği de sosyal mesafelere uyularak vatandaşlara anlatıldı.

"Trafikte her yıl daha iyiye"

? Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik şube ekiplerinden alınan bilgilere göre, 2-8 mayıs trafik haftasında vatandaşların güvenliği için görev başında çalışmalarını sürdürecek. Ayrıca, vatandaşların trafikteyken kurallara uyması gerektiğini ve bu yolda jandarma olarak hep birlikte olduklarını dile getirerek, " trafikte her yıl daha iyiye gitmek için kurallara uyun" çağrısında bulundular.

Kaynak: İHA