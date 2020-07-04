Güvenli Turizm Sertifikalı otel sayısı 500'ü aştı

TÜRKİYE genelinde ilk başladığında gönüllük esası olan ve daha sonra zorunlu hale getirilen Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı kapsamında, başvuran otel sayısı 929'a yükseldi. Başvrulardan 503 otele sertifika verilirken, iki otel ise uygun görülmedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan ve dünyada da ilk örneklerden biri olan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" ile koronavirüs sürecinde oteller, restoranlar ve kafeler, tur ve transfer araçları olmak üzere üç ayrı kategoride sağlık, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygunluk açısından Güvenli Turizm Belgesi veriliyor. Belgeler, Türkiye Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) onaylı 15 yetkili firma ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından, yapılan başvurular üzerine denetimler sonucunda alınabiliyor.

GÖNÜLLÜ BAŞLADI, ZORUNLU OLDU

Haziran ayında başlatılan ve ilk başta gönüllük esasına göre belirlenen Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, tüm oteller için artık zorunlu hale getirildi. Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) verilerine göre, 3 Temmuz itibariyle Türkiye genelinde bakanlık ve belediye belgeli olmak üzere toplam 929 otel başvuruda bulundu. Bu otellerden 503'ü "Güvenli Turizm Sertifikası" almayı başardı. 2 otelin başvurusu ise yapılan denetimler sonucunda uygun görülmedi. Başvuruların 788'i bakanlık, 141'i belediye belgeli oteller oluştururken, bakanlık belgeli 434, belediye belgeli ise 69 otele belge verildi.

EN ÇOK BELGELİ OTEL ANTALYA'DA

Antalya, hem başvuru hem belge verilen otel sayısı açısından Türkiye'de ilk sırada yer alıyor. Turizm kenti Antalya'da 3 Temmuz itibariyle 295 başvuru olurken, 162 otele belge verildi. Başvuruların 254'ü bakanlık, 41'i belediye belgeli olan Antalya'da, 134 bakanlık belgeli otel ile 28 belediye belgeli otel belge almayı başardı.

İKİNCİ SIRADA İSTANBUL VAR

En çok sertifikalı otel ve başvuru sayısı bakımından İstanbul ikinci sırada yer alıyor. İstanbul'da toplam 138 başvuru yapılırken, bunlardan 74 otele sertifika verildi. İstanbul'da bakanlık belgeli 129 otel, belediye belgeli 9 otel başvuru yaptı. Bakanlık belgeli 72 otel, belediye belgeli ise 2 otel sertifika aldı.

Başvuru ve sertifika verilen otel sayıları bakımından Antalya ve İstanbul'u Muğla, Trabzon, Ankara, İzmir, Bursa, Afyonkarahisar, Balıkesir, Kocaeli, Nevşehir, Konya, Gaziantep, Rize, Sakarya, Bingöl, Denizli, Tekirdağ gibi özellikle iç turizm hareketliliği açısından önemli iller takip etti.

GİZLİ MÜŞTERİLER DENETLEYECEK

Sağlıklı Turizm Belgesi, konaklamadan yeme içme tesislerine, tesis çalışanlarından misafirlerin kendi sağlık durumuna geniş bir yelpazede yeni tedbirleri tanımlıyor. Covid-19 pandemisinin olumsuz etkilerinin sona ereceği döneme hazırlık olarak, turizm işletmelerinin faaliyetlerine yeniden başlayacağı dönemde, tüketicide oluşan Covid-19 bulaşma endişesi, yüksek hijyen ve güvenlik beklentilerini karşılamak üzere yapılması gereken çalışmaları, iş yerlerinde çalışanlara yönelik eğitim programlarının planlanması, Covid-19 virüsünün bulaşmasını önlemeye yönelik usul ve esasları belirliyor. Oteller için 157, restoran ve kafeler için 122 kriterden oluşuyor. Sertifikalara konulacak karekod sistemiyle tüm müşteriler kaldıkları tesisin denetim geçmişini şeffaf olarak görebilecek. Aylık gerçekleşecek denetimlerin bir kısmı haberli, bir kısmı habersiz olacak. Denetçiler zaman zaman gizli müşteri olarak tesislerde kalarak alınan önlemleri yerinde inceleyecek.

Kaynak: DHA