Güvenlik açığı çıkan Whatsapp İngiltere'de yasaklanabilir!

Tüm dünyada en çok kullanılan mesajlaşma ağı WhatsApp son dönemlerde kullanıcıların güvenlik açığını bulması sonrasında kullanıcılarını kaybetmeye devam ediyor. Son olarak WhatsApp Başkanı Will Cathcart, İngiltere'de onaylanması beklenen "Çevrimiçi Güvenlik Yasası" nedeniyle ülke genelinde yasaklanabileceği bilgisini verdi.

KİŞİSEL BİLGİLER ÜÇÜNCÜ BİR KİŞİNİN ELİNE GEÇEBİLİR

Yasa mesajlaşma programlarında yer alan uçtan uca şifrelemeyi zayıflatmasına neden olabileceğini düşünüyor. Şirket yasayı onaylatmakta diretirse ülke genelinde vatandaşların özel hayatının güvenliği için yasaklatacaklarını ifade etti. Uçtan uca şifreleme tekniği gönderici ve alıcının arasında geçen konuşmaların herhangi bir üçüncü kişilerin eline geçmemesi için uygulanan bir güvenlik prosedürüdür. Bu güvenlik ağının zayıflaması kişilerin bilgilerini ve özel hayatlarının bilgisayar korsanları ve herhangi bir tehdide karşı zayıflık gösterileceği belirtilmişti.