Güvenlik görevlilerine insan ilişkileri semineri

Akdeniz Üniversitesi'nde çalışan güvenlik görevlilerine yönelik Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğr. Gör. Aytekin Sönmez tarafından "İnsan ilişkileri ve Kişisel Gelişim" konusunda seminer verildi.

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminerde konuşan Öğr. Gör. Sönmez, iletişimin hayatımızdaki önemi, başarılı insan ilişkilerine sahip olmak için yapılması gerekenler, özgüveni geliştirmek için neler yapılmalı, başkalarıyla ilişkilerimizi nasıl geliştirebiliriz, doğru iletişim yöntemleri nelerdir konularına değindi.

Dinleyicilere insanları takdir edin, iltifat edin, kimseyle gereksiz tartışmaya girmeyin, öncelikle iyi bir dinleyici olun tavsiyesinde bulunan Sönmez, Kişisel gelişimin insan ilişkilerindeki önemine değinerek "Kişi işe kendini geliştirmekle başlamalı. Bu kitap okuyarak olabilir. Sosyal ve kültürel faaliyetlerle ya da farklı pek çok etkinlikle olabilir. Kendini geliştiren insan kendisiyle barışır. Ancak kendisiyle barışık insanlar başkalarıyla doğru ve iyi iletişim kurabilirler." diye konuştu.

Dinleyicilerle iyi bir iletişim kurarak salonda pozitif bir hava oluşturan Sönmez konuşmasında iş yaşamındaki ilişkilerin kalitesini artırma, kurum imajının nasıl daha iyi hale getirilebileceği, iş yerinde dikkatin nasıl daha üst seviye taşınabileceği gibi pek çok konuya da değindi. Sönmez ayrıca Eylül ayında güvenlik görevlilerine yönelik daha spesifik konuların değerlendirileceği ikinci bir seminer daha gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA