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Güvenlik görevlisi başından vurulmuş halde ölü bulundu

Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki fabrikada çalışan güvenlik görevlisi Engin Ç., gözetleme kulesinde başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Güvenlik görevlisi başından vurulmuş halde ölü bulundu

Edinilen bilgilere göre olay Vezirköprü ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki orman ürünleri işleme fabrikasında meydana geldi. Fabrikada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Engin Ç., sabaha karşı işe gelen arkadaşları tarafından  gözetleme kulesinde başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Olay yerine çağırılan 112 ACİL  sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan evli ve 2 çocuk babası Engin Ç., buradan da Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Engin Ç., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Engin Ç.'nin cenazesi, otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Tabancası yanında bulunan Engin Ç.'nin intihar ettiği üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Tayfun Altuntaş
Editör


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