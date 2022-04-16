Güvenlik Görevlisi (Kayak Pisti) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Güvenlik Görevlisi (Kayak Pisti) görev tanımı nedir, Güvenlik Görevlisi (Kayak Pisti) ne iş yapar, Güvenlik Görevlisi (Kayak Pisti) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Güvenlik Görevlisi (Kayak Pisti) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Güvenlik Görevlisi (Kayak Pisti) Tanımı;

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Güvenlik Görevlisi (Kayak Pisti) Maaşı Ne Kadar? 2022 Güvenlik Görevlisi (Kayak Pisti) Maaşları

Güvenlik Görevlisi (Kayak Pisti) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Güvenlik Görevlisi (Kayak Pisti) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Güvenlik Görevlisi (Kayak Pisti) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5414.16

Meslek Adı :

Güvenlik Görevlisi (Kayak Pisti)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Güvenlik Görevlileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Güvenlik Görevlisi (Kayak Pisti); Kayak pistlerinin hazırlanması ve güvenliğinin sağlanması, arama kurtarma faaliyetlerinin yürütülmesi ve kayak pistinde bulunanların can güvenliklerinin sağlanması için gözetim, denetim ve kontrol yaparak alınan tedbirleri uygulama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Güvenlik Görevlisi (Kayak Pisti); İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kayak pistlerinin hazırlanması ve güvenliğinin sağlanması çalışmalarını yürütmek,

b) Arama kurtarma faaliyetlerinin yürütülmesi çalışmalarına katılmak,

c) Kayak pistinde bulunanların can güvenliklerinin sağlanması için gözetim, denetim ve kontrol yapmak,

d) Diğer çalışanlarla bilgi iletişimini sağlamak,

e) Pisti kayakla gezerek gözetim yapmak,

f) Kritik bölgeleri kontrol etmek,

g) Acil ve beklenmedik olayları ilgili yerlere bildirir ve bu durumlarda tahliye gerektiğinde insanlara yardımcı olmak,

h) Kazalarda ilk müdahaleyi yapmak,

i) Sağlık ve resmi Güvenlik Görevlilerine yardımcı olmak,

j) Mesleki yayınları ve teknolojiyi takip etmek ve meslek içi eğitim faaliyetlerine katılmak,

k) Yakın çevreyi gözetim altında tutarak sorumluluk verilen güvenlik bölgesinde kurallara uyulmasını sağlamak,

l) Kişi güvenliği ve koruması yapmak,

m) Görev yerinde güvenliği sağlamak amacı ile arama yapmak, n) Tanımlanmış alanların farklı amaçlarla kullanılmasını engellemek,

o) Olası kazaları önlemek amacıyla çalışmalar yapmak,

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