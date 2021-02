Güvenlik Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Güvenlik Görevlisi Maaşları, İş İlanları

Güvenlik Görevlisi görev tanımı nedir, Güvenlik Görevlisi ne iş yapar, Güvenlik Görevlisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Güvenlik Görevlisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Güvenlik Görevlisi Tanımı; Güvenlik Görevlisi, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde , bina ve tesislerde, hukuk kuralarına uygun talimatlar çerçevesinde, fiziki ve teknik imkanları kullanarak, can mal güvenliği ve huzuru sağlamak için gözetim, denetim ve kontrol yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir

Güvenlik Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Güvenlik Görevlisi Maaşları

Güvenlik Görevlisi maaşı ortalama aylık 3700 - TL'dir. En düşük Güvenlik Görevlisi maaşı 3200 -TL, En yüksek ise 4200 - TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Güvenlik Görevlisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Güvenlik Görevlisi İş İlanları İçin Tıklayın

Güvenlik Görevlisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim mezunu olmak yeterli olmaktadır.

Güvenlik Görevlisi Ne İş Yapar?

a) Ön danışma işlemlerini yapmak,

b) Ziyaretçi ve personel giriş ve çıkış kayıtlarını tutmak,

c) Giriş ve çıkışlarda güvenlik amaçlı teknolojik cihazlardan çıkış ve girişi sağlamak,

d) Kayıp ve buluntu eşyaları kayıt altına almak,

e) Yakın çevreyi gözetim altında tutmak,

f) Sabit nokta nöbetinde gözlem yapmak,

g) Devriye nöbetinde gözetim yapmak,

h) Kamera görüntülerini izlemek,

i) Refakat hizmetlerini sağlamak,

j) Arama yapmak,

k) Devriye denetim tespitini yapmak,

l) Görev yerinde güvenlik kurallarına uyulmasını sağlamak,

m) Araçların park düzenine uymalarını sağlamak,

n) Tanımlanmış alanların farklı amaçlarla kullanılmasını engellemek,

o) Görev alanını kontrol etmek,

p) Acil ve beklenmedik olaylarda insanların tahliyesine yardımcı olmak ve bu olayları ilgili yerlere bildirmek,

q) Yangına ilk müdahaleyi yapmak,

r) Görev alanında işlenmiş ve işlenmekte olan suçları kolluk kuvvetlerine bildirmek,

s) Suç mahallinin korunmasını sağlamak,

Güvenlik Görevlisi Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Güvenlik Görevlisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Güvenlik Görevlisi mesleğinin meslek kodu 5414.02 olarak belirlenmiştir

Silahlı Özel Güvenlik Eğitimi

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, 21 yaşını doldurmuş, en az lise mezunlarının katılabildiği, 120 saat ve 11 farklı ders verilen özel güvenlik eğitimi türüdür.

Eğitimin tamamlanmasının ardından, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü denetiminde test yöntemiyle yapılan sertifika sınavında temel derslerden toplam 100 soru ve silahlı bölümden 25 soru sorulur. Uygulamalı atış eğitimi ile 5 mermi atarak sınav tamalanır. 100 sorudan her bir sorunun puan değeri 1 olup en az 60 puan (60 soru) almak gerekir. Aynı şekilde 25 adet sorunun her birinin değeri 2 puan ve atış esnasındaki her isabetli vuruş adetinin değeri ise 10 puandır. Yapılan atış ile silah bilgisi soruları beraber değerlendirilmekte olup ortalamada en az 60 ve üstü alan bütün Silahlı Özel Güvenlik adayları Sertifika hakkı kazanmış olur.

Silahsız Özel Güvenlik Eğitimi

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, 18 yaşını doldurmuş, en az ilköğretim (ortaokul) mezunlarının katılabildiği, 100 saat ve 10 farklı ders verilen özel güvenlik eğitimi türüdür.

Eğitimin tamamlanmasının ardından, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü denetiminde test yöntemiyle yapılan sertifika sınavında temel derslerden toplam 100 soru sorulur. Herbir soru puanı 1 ve yanlış cevaplar doğruları etkilemez. Toplamda 60 ve üstü geçer not sayılmaktadır. Sınavdan 60 ve üstü alan bütün Silahsız Özel Güvenlik adayları Sertifika hakkı kazanmış olur.

Silahsız Özel Güvenlik Belge Yenileme

Silahsız özel güvenlik sertifikasına sahip olan adaylar her 5 yılda bir alması gereken Özel Güvenliklerin, kimlik sürelerinin bitmesine en az 6 ay, en fazla 1 yıl kala başvurdukları eğitimin adıdır. Eğitim 7 günlük ve 50 saat süresinde tamamlanmakta olup, eğitimin tamamlanmasının ardından, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü denetiminde yapılan 100 soruluk test usulü sınav yapılmaktadır.Özel güvenlik sınavına katılan adaylarımıza, özel güvenlik şube müdürlüğü ve Valilik onaylı yenilenmiş silahsız özel güvenlik sertifikası verilmektedir.

Dersler: Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları, Etkili İletişim, Güvenlik Tedbirleri, Yangın Bilgisi, Kalabalık Yönetimi, Kişi Koruma, Genel Kollukla İlişkiler, Uyuşturucu Madde Bilgisi, İlk Yardım, Güvenlik Sistem ve Cihazları

Silahlı Özel Güvenlik Belge Yenileme

Silahlı Yenileme Özel Güvenlik Kursu, toplamda 60 Saat süren bir eğitimdir. Silahlı özel güvenlik sertifikasına sahip olan adaylarımızın her 5 yılda bir alması gereken özel güvenlik eğitim türüdür. Sİlahsız eğitim derslerine ek olarak silah eğitimi teorik ve pratik olarak verilmektedir.

Meslek Tanımı Özel Güvenlik Sorumlusu (Seviye 4); Koruma ve güvenlik hizmetleri çerçevesinde; görev alanında koruma ve güvenliği sağlama amacıyla görev yapan, güvenlik faaliyetlerinin iş organizasyonu, kontrol odası, kapı giriş-çıkış, alanda devriye, gözlem ve kontrol, doğal afet ve acil durumlar ile adli vakalarda müdahale faaliyetlerini iş sağlığı güvenliği ve çevre koruma önlemlerine göre gerçekleştiren, iş süreçlerinin kalitesinin artırılmasına ve bireysel mesleki gelişimine yönelik faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir. Özel Güvenlik Sorumlusu (Seviye 4) önleyici ve koruyucu kolluk faaliyetlerini, güvenlik planına, kalite süreç ve ölçütlerine göre yerine getirmede teknik inisiyatif alır.

Güvenlik Görevlisi Olmak için Hangi Eğitimleri Almak gerekmektedir?

Günümüzde pek çok kurum güvenlik görevlisi eğitimi verir. Güvenlik görevlisi olabilmek için şu eğitimleri almak gerekir:

Silahlı atış eğitimi,

Güvenlik hukuku ve kişi hakları eğitimi,

Etkili iletişim eğitimi,

İlk yardım eğitimi,

Kişi koruma eğitimi,

Kolluk görevlileriyle iletişim eğitimi

Güvenlik Görevlisi Çalışma Ortamı ve Koşulları

Tüm kurum ve işletmelerde, ana girişten itibaren kontrollü giriş ve çıkışları sağlayan sabit görev noktalarında veya gezici devriye hizmetleri ile tesisin hassas ve kritik noktalarında görev yapar. Görev alanı tesisin bütününü kapsamaktadır. Dolayısıyla, işletmenin tüm birimleri ile doğrudan veya dolaylı olarak etkileşimli çalışır. Çalışma ortamı, hizmet verilen işletmenin yapısına göre değişkenlik arz etmektedir. İç alan, dış alan, şantiye, alışveriş merkezi, site, iş merkezi, yat limanı, hastane, otel ve benzeri gibi süreklilik içerdiği gibi, konser, spor müsabakası, fuar, etkinlik ve benzeri geçici işleri de kapsayabilmektedir. Çalışma süresi kesintisiz ve devamlıdır. Mesleğe yönelik olarak ortaya çıkabilecek risklerle kaynağında mücadele edilir ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyularak bu riskler bertaraf edilebilir. Risklerin tamamen ortadan kaldırılamadığı durumlarda ise işveren tarafından sağlanan uygun kişisel koruyucu donanım kullanarak çalışır.

Güvenlik Görevlisi Mesleğine İlişkin Diğer Gereklilikler

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri kapsamında çalışma izni almış olmalıdır. Özel Güvenlik Görevlisi (Seviye 4) 6331 sayılı İSG Kanunu’nun 15’inci maddesi gereğince sağlık gözetimine tabi tutulur. Uluslararası Hava meydanlarında çalışacak Özel Güvenlik Görevlisi (Seviye 4) Sivil Havacılık Mevzuatı gereği bu alanda sertifika sahibi olmalıdır.

Güvenlik Görevlisi Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

1. Acil durum projektörü 2. Acil durum uyarı ışıkları 3. Alarm panelleri 4. Anahtar dolabı 5. Bilgisayar 6. Düdük 7. El feneri 8. Elbise dolabı 9. İlk yardım ekipmanı 10. Jop 11. Kelepçe 12. Kırtasiye malzemeleri 13. Ofis mobilya ve eşyaları 14. Panik alarm düğmesi 15. Park edilmez levhası 16. Resmi kıyafet 17. Saat 18. Telefon 19. Telsiz 20. Yangın söndürücüler 21. Yedek asma kilit

Güvenlik Görevlisi olmak için gerekli Bilgi ve Beceriler

1. Alarm ve tehlike işaretleri bilgisi

2. Beden dili bilgisi

3. Bilgisayar kullanma ve bilişim teknolojileri okuryazarlığı becerisi

4. Çevre koruma bilgi ve becerisi

5. Ekip içinde çalışma bilgi ve becerisi

6. El becerisi

7. El ve göz koordinasyonu becerisi

8. Farklı teşkilat ekipleri ile koordineli çalışabilme becerisi

9. Fiziksel kondisyon geliştirme bilgi ve becerisi

10. İlkyardım bilgi ve becerisi

11. İş sağlığı güvenliği bilgi ve becerisi

12. Kroki ve harita okuma becerisi

13. Mesleki iletişim araçlarını kullanma bilgi ve becerisi

14. Mesleki işaret dilini etkili ve işleve benzeri el kullanma becerisi

15. Mesleki kapsamda psikoloji bilgisi

16. Mesleki terminoloji bilgisi

17. Operasyon ekipmanı hazırlık organizasyonu becerisi

18. Öfke kontrolü ve zor şartlarda çalışabilme becerisi

19. Öğrenme ve öğrendiğini aktarabilme becerisi

20. Problem çözme bilgi ve becerisi

21. Risk yönetimi becerisi

22. Sözlü ve yazılı iletişim bilgi ve becerisi

23. Şekil uzay algısı becerisi

24. Tehlike ve risk değerlendirme becerisi

25. Temel çalışma mevzuatı bilgisi

Güvenlik Görevlisi Tutum ve Davranışlar

1. Çalışma ortamındaki ilişkilerinde olumlu ve duyarlı olmak

2. Çalışmalarında planlı ve organize olmak

3. Ekip elemanları ve kolluk kuvvetleri ile ekip içinde uyumlu çalışmak

4. Ekip elemanlarının moral ve motivasyonlarını desteklemek

5. Görsel, durumsal ve süreç detaylarını kolaylıkla ve hızlıca ayırt etmek

6. İnsan haklarına ve görev ilkelerine duyarlı olmak

7. İSG ve çevre düzenlemelerini benimsemek

8. İş süreçlerinde kaliteye önem vermek

9. İş ve operasyon disiplinine sahip olmak

10. İşyeri çalışma prensiplerine ve emniyet/güvenlik kurallarına her koşulda uymak

11. Kendisinin ve diğer görevlilerin güvenliğini her koşulda gözetmek

12. Müdahalede, arama ve kurtarmada planlamaya uygun ve hızlı şekilde harekete geçmek

13. Operasyon zamanlamasına göre görevini yürütmek

14. Tehlike ve risklere karşı öngörülü olmak

Güvenlik Görevlisi Ölçme, Değerlendirme Ve Belgelendirme

Özel Güvenlik Sorumlusu (Seviye 4) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir. Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler 15/10/2015 tarihli ve 29503 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslekî Yeterlilik Kurumu, Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

YORUM KAT: Yukarıdaki Güvenlik Görevlisi maaşlarına ek sizlerde Güvenlik Görevlisi mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.